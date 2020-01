Mulher é presa pela Patrulha Costeira

Uma mulher, que seria moradora na Ilha dos Valadares, foi presa na tarde deste sábado, 25, por policiais militares que integram a Patrulha Costeira, acusada de envolvimento com o tráfico de entorpecentes. Ela estava em uma embarcação que seguia para a localidade conhecida como Ilha Rasa, na baía de Paranaguá.

Informações repassadas pelo Setor de Inteligência da corporação indicavam que uma mulher, acompanhada dos filhos, estaria transportando entorpecentes em uma embarcação. Ela estaria seguindo para a Ilha Rasa.

Imediatamente a Patrulha Costeira começou patrulhamento pela baía e localizou o barco, usado no transporte de passageiros, perto do porto de Paranaguá.

Ao realizar a manobra para abordar a embarcação onde a supeita estava, foi possível visualizar uma mulher entrando no banheiro com uma criança no colo. Ao sair ela foi abordada.

Dentro de uma bolsa, que a suspeita carregava, os policiais encontraram porções de cocaína e crack.

Indagada sobre a droga apreendida a mulher disse que a cocaína era para consumo próprio e o crack, estava sendo levado para um conhecido.

Diante da situação a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Paranaguá, para as providências cabíveis.