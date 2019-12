A Polícia Militar prendeu em flagrante o autor de um feminicídio ocorrido no começo da tarde desta terça-feira, 31, na Rua Dona Alba Souza e Silva, no balneário Leblon, em Pontal do Paraná. O homem, de 44 anos, esfaqueou a convivente, de 53 anos, após uma discussão. A arma usada (um cutelo) foi apreendida.

De acordo com a corporação, o irmão do agressor ligou para a PM pedindo ajuda, pois o homem tinha discutido com a mulher e feito golpes de faca na cabeça dela, deixando-a caída no chão da casa. Rapidamente uma viatura chegou ao endereço e acionou o Siate pra prestar atendimento à vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor das facadas permaneceu no local e, segundo as informações do Boletim de Ocorrência, teria confessado o crime. A faca usada no crime foi apreendida pelos policiais. Foram acionados os órgãos competentes e o autor do crime acabou encaminhado à Delegacia de Ipanema para os procedimentos cabíveis.

Informações do Folha do Litoral News