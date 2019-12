Uma mulher, com dois filhos de colo foi agredida pelo seu ex-marido nessa segunda (23) em Pinhão. A casa onde ocorreu a agressão ficou com sangue pelo chão em todos os cômodos, conforme a PM. O agressor não foi encontrado pela polícia.

Conforme a PM, vizinhos chamaram a polícia após escutarem a briga do casal. Eles informaram que ela teria sido levara para o Hospital Santa Cruz para atendimento médico. Já na unidade de saúde, a mulher teria dito à equipe médico que sofreu um acidente doméstico.

Porém, ao conversar com a polícia contou que foi agredida pelo ex-marido com um soco no nariz e empurrões após pedir dinheiro para compra de fraldas e outros objetos para as crianças. A PM foi até a casa da vítima e conforme o relato “vários cômodos da casa estavam com o chão coberto de sangue”.

Depois disso, a equipe foi até a casa do agressor, onde foi informada, pela mãe dele, que ele teria “tomado rumo inserto”. A PM fez várias buscas porém o homem não foi encontrado.

Rede Sul de Notícias