UOL/FOLHAPRESS – Um dos nomes mais vencedores do esporte brasileiro, Bernardinho admite que gostaria de ajudar Neymar a desenvolver todo seu potencial. Em entrevista ao programa “Conversa com Bial”, da Globo, o técnico disse acreditar que o astro da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain tem muita coisa a melhorar.

“Tem muita coisa que pode melhorar. Ele vai viver um momento muito difícil no PSG. Eu gostaria muito de poder, de alguma forma, não estou me propondo a nada, mas quem sabe? Porque eu acho que ele tem tanto potencial”, disse.

De acordo com Bernardinho, seria uma “frustração” ver Neymar encerrar a carreira sem desenvolver todo o potencial que tem.

“Qual é a grande frustração do treinador, do pai, do amigo? É ver alguém com grande talento não realizar aquele potencial todo. Imagina nós brasileiros vendo ele terminar a carreira sem ganhar uma Copa do Mundo? Vamos ficar frustrados como torcedores. E como treinador, alguém do esporte, ainda mais. Você vê e pensa: ‘o cara não realizou isso?’. É um dos grandes craques da história do esporte, precisa conquistar”, analisou.