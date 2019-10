O Grupo Muffato – quinta maior rede de supermercados do país – vai investir R$ 60 milhões em um novo supermercado na capital paranaense. Sob a bandeira Super Muffato, a nova loja se localiza em um dos bairros mais tradicionais de Curitiba: Santa Felicidade, famoso ponto turístico por sua colonização italiana e, principalmente, por ser um paraíso gastronômic o com seus muitos restaurantes charmosos que servem pratos generosos e deliciosos. O anúncio foi feito ontem pelo diretor Eduardo Muffato ao prefeito municipal, Rafael Greca, que recebeu uma comitiva da empresa em seu gabinete.

O Super Muffato do Santa Felicidade foi projetado com o que há de mais moderno e avançado no varejo ao redor do mundo. “É uma loja revolucionária, futurista e de última geração, que reunirá toda a tecnologia e os serviços de ponta disponíveis na rede. Um empreendimento que, sem dúvida, será uma opção de compra diferenciada para os moradores da região e que faz jus ao charme e à tradição do bairro”, comenta Muffato.

Localizado na Avenida Vereador Toaldo Túlio, o supermercado também movimentará a economia local com a geração de 400 empregos, sendo 300 diretos e 100 indiretos e será o 9º empreendimento em Curitiba e o 15° na Região Metropolitana. “A chegada em Santa Felicidade representa a expansão do Grupo na capital, consolidando definitivamente nossa marca em toda a Grande Curitiba. Um projeto de equipe que vem sendo trabalhado há alguns anos e que agora se torna realidade presenteando os curitibanos com uma loja de vanguarda que é a cara da cidade”, conta Muffato.

Durante o encontro, Muffato adiantou que a loja também terá eficiência energética, com aproveitamento da água da chuva e painéis fotovoltaicos.

Para o prefeito Rafael Greca, Santa Felicidade terá um supermercado inovador. “O país precisa ser renovado. Quanto mais energia limpa tivermos, melhor”, destacou.

Com 14 mil m2 de área total construída e 800 vagas rotativas de estacionamento, sendo 70% delas cobertas, a nova loja terá 3,8 mil m2 de área de vendas.

O Grupo inaugurou sua primeira loja em Curitiba há 18 anos com o Super Muffato do Portão e desde então não parou de investir e reinvestir na cidade, seja com a inauguração de novas lojas seja com a repaginação e modernização das já existentes. “O curitibano abraçou nossa marca com muito respeito, confiança e carinho e a forma que temos de retribuir é continuar investindo na cidade, trazendo novidades, modernidade e novas e agradáveis experiências de compra com atendimento de excelência, variedade, qualidade e preços justos”, conclui o Diretor da empresa.