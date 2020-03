MPPR – Tribunal do Júri de Ponta Grossa condena homem a nove anos e seis meses de prisão por tentativa de homicídio triplamente qualificado

O Tribunal do Júri de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, condenou por tentativa de homicídio triplamente qualificado um homem que tentou matar a própria tia. A pena fixada foi de nove anos e seis meses de reclusão em regime fechado.

O crime ocorreu no dia 5 de dezembro de 2018, quando o réu atingiu a vítima com golpes de faca. De acordo com a denúncia, oferecida pela 10ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, o homicídio só não foi consumado por ter sido prestado pronto atendimento médico-hospitalar à vítima. Ambos residiam no mesmo local, e o motivo da agressão foi a recusa da tia em entregar dinheiro ao sobrinho para comprar drogas.

Foram consideradas como qualificadoras o feminicídio (crime cometido em razão do sexo feminino da vítima), o motivo fútil e o uso de meio que dificultou a defesa da vítima.

Autos nº 0037516-49.2018.8.16.0019