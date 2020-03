MPPR – Colégio de Procuradores do Ministério Público do Paraná recebe novo integrante no dia 9 de março

Na próxima segunda-feira, 9 de março, o promotor de Justiça Eduardo de Mello Chagas Lima toma posse como procurador de Justiça do Ministério Público do Paraná. A solenidade acontece no gabinete da Procuradoria-

Geral de Justiça, no Bloco II da sede em Curitiba, às 17 horas.

Nascido na capital, em 1967, Eduardo de Mello Chagas Lima graduou-se em Direito na Universidade Federal do Paraná, em 1991. No mesmo ano, ingressou no MPPR, atuando nas comarcas de Cidade Gaúcha, Paranavaí e Londrina, onde estava desde 1995. Lá trabalhou junto a Varas Criminais, Juizado Especial Criminal, Varas Cíveis e de Fazenda Pública.

É professor do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina desde 1997 e leciona Direito Processual Penal. Foi professor da mesma disciplina na Fempar, no núcleo de Londrina.