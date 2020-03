MPPR – Após interferência do MPPR e do Ministério Público do Trabalho, indústria com 2.650 empregados em Siqueira Campos suspende atividades

Após articulação da Promotoria de Justiça de Siqueira Campos em conjunto com o Ministério Público do Trabalho, uma indústria suspendeu as atividades em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do estado, por dez dias. A fábrica tem 2.650 empregados e fabrica produtos considerados não essenciais.

A medida tem o objetivo de proteger a saúde dos trabalhadores e evitar a disseminação do coronavírus (Covid-19) na região. Até o momento, não há nenhum caso confirmado de contaminação na cidade. Em todo o Paraná, são 97 casos, conforme boletim divulgado nesta quarta-feira, 25 de março, pela Secretaria de Estado da Saúde.