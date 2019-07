A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, recebeu na tarde desta quarta-feira (10), o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano. Durante o encontro, o novo presidente do BNDES fez um relato de medidas que pretende colocar em prática à frente da instituição o que, segundo ele, inclui abrir as contas do banco. Também participaram da reunião o diretor jurídico da Secretaria de Desestatização, Eduardo Jorge, e o secretário-geral do Ministério Público da União, Alexandre Camanho.

Raquel Dodge disse ao presidente que, como órgão de fiscalização e controle, o Ministério Público Federal (MPF) acompanha todas as medidas de transparência e que privilegiem a boa gestão de recursos públicos, sobretudo os que têm como origem o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O fundo está entre as fontes de recursos do BNDES, que tem como atribuição atuar como banco de fomento para a economia. “Para o Ministério Público, é importante que as informações úteis para investigações em curso e que apuram desvios no banco sejam disponibilizadas de forma ágil”, afirmou a PGR.

Foto: Zeca Ribeiro/Secom/PGR