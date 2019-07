Diante da nota “O candidato a PGR da Lava Jato”, publicada no site da revista Época, as forças-tarefas da Operação Lava Jato em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo e as forças-tarefas das operações Greenfield e Zelotes, em Brasília, reiteram seu comprometimento com a Lista Tríplice eleita pelo conjunto dos procuradores da República em todo o País.

O posicionamento das FTs permanece o mesmo divulgado na nota conjunta de 24 de junho*, ou seja: que é fundamental que a escolha do presidente da República recaia sobre um dos três membros do Ministério Público Federal escolhidos por seus pares, seja o subprocurador-geral da República, Mário Bonsaglia, seja a subprocuradora-geral da República, Luiza Frischeisen, seja o procurador regional da República, Blal Dalloul.

As FTs apoiam o instituto da lista. Todos os três candidatos têm excelentes qualidades, são dignos da confiança dos integrantes das FTs e comprometidos com o combate à corrupção.

Conforme a nota divulgada em 24 de junho, a lista tríplice qualifica a escolha do presidente, pois é um processo realizado a cada dois anos no qual o MPF faz um debate público, ampliando o controle social, evitando nomeações que restrinjam ou asfixiem investigações. A lista tem previsão constitucional nos MPs estaduais e é um costume em âmbito federal e a escolha de qualquer dos membros do MPF que a integra o caminho que melhor atende o interesse público.

Forças-tarefas das Operações Lava Jato, Greenfield e Zelotes