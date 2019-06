O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ( ICMBio ) e à coordenadoria regional do ICMBio no Rio de Janeiro que concluam instrução e julgamento de processos administrativos decorrentes dos autos de infração estabelecidos em atividade de fiscalização da Reserva Biológica do Tinguá (Rebio), paralisados há mais de um ano. O Ministério Público Federal (MPF) recomendou à presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade () e à coordenadoria regional dono Rio de Janeiro que concluam instrução e julgamento de processos administrativos decorrentes dos autos de infração estabelecidos em atividade de fiscalização da Reserva Biológica do Tinguá (Rebio), paralisados há mais de um ano.

A recomendação, subscrita pelo procurador da República Julio José Araujo Junior, aponta que ao menos 20 procedimentos sancionatórios decorrentes de autuações realizadas pelo ICMBio na Rebio Tinguá aguardam julgamento administrativo, mesmo após anos do estabelecimento do auto de infração, com risco de as sanções prescreverem.

O ICMBio tem 60 dias para concluir o julgamento, e também, justificar as razões para a paralisação dos processos, explicando detalhadamente os motivos pelo não cumprimento do prazo, sob pena de apuração de suas responsabilidades funcionais.