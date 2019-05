Acontece hoje, dia 5, as eleições suplementares no município de Santa Luzia do Norte, em Alagoas. O Ministério Público Eleitoral participa de sessão extraordinária do pleno do Tribunal Regional Eleitoral em Alagoas, nesta manhã, a fim de acompanhar as eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito.

A sessão extraordinária foi convocada para este domingo (5) em razão da eleição suplementar no município de Santa Luzia do Norte. O TRE atuará nos casos de sua competência, como eventuais ajuizamentos habeas corpus ou mandados de segurança. A procuradora Regional Eleitoral Raquel Teixeira atuará como representante do MP Eleitoral junto à Corte.

Participarão desta eleição suplementar 5.767 eleitores, distribuídos em dois locais de votação e 16 seções. Seis candidatos estão registrados para concorrer à vaga no Executivo municipal e o eleito terá o exercício do mandato até 31 de dezembro de 2020.

Santa Luzia do Norte é um dos municípios que compõem a 8ª Zona Eleitoral, que tem sede em Pilar e abrange também as cidades de Coqueiro Seco e Satuba.

crédito: Ascom TRE/AL