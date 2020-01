MPF – Lava Jato na PGR tem nova coordenadora e mais dois membros

A subprocuradora-geral da República Lindôra Maria Araújo será a nova coordenadora do Grupo de Trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, em Brasília. Além da nova coordenadora, o procurador-geral da República, Augusto Aras, decidiu reforçar a equipe com a designação de dois novos integrantes. Os procuradores regionais da República Raquel Branquinho e Vladimir Aras passam a integrar a equipe. As portarias com a nova composição do GT já foram assinadas e serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Lindôra Araujo, que já integra a atual equipe da gestão da PGR como secretária da Função Penal Originária no Superior Tribunal de Justiça, substituirá o também subprocurador-geral José Adonis Callou de Araújo, que pediu desligamento da função nesta quinta-feira (23). Ela vai conciliar as duas funções. Todos os demais integrantes do GT permanecem na equipe, o que demonstra coesão do grupo e garante a continuidade dos trabalhos planejados e executados nos últimos quatro meses.

Íntegra da portaria nº 43/2020

Íntegra da portaria nº 42/2020

Foto: João Américo/Secom/PGR