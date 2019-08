Um dos principais problemas enfrentados no planeta é o que fazer com o lixo que geramos. No Brasil, apenas 3% dos resíduos produzidos são reciclados, gerando toneladas de materiais diversos despejados a céu aberto. Ainda existem quase 3 mil lixões espalhados pelo país. Na Paraíba, 68 cidades assinaram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Federal (MPF) para resolver essa questão.

No quadro IP Serviço, você vai ver que o problema do lixo afeta também rios e mares. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) todo ano são despejadas mais de 8 milhões de toneladas, só de plástico, nos oceanos.

O risco de rompimento de barragens continua preocupando moradores de várias regiões do país. No Maranhão, a barragem do rio Pericumã está abandonada e comprometida por falta de manutenção. O MPF está atuando para evitar mais um desastre dessa natureza.

Em Minas Gerais, pais tem dificuldade de sair para trabalhar por não terem onde deixar os filhos. Mesmo com o programa Pró-infância, do Ministério da Educação, que foi criado em 2007 para garantir a construção de escolas e creches, nem metade das 9 mil obras previstas foram concluídas.

E na última reportagem da série sobre a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) o programa Interesse Público mostra a importância do controle e da regularização da pesca de tanques rede no Rio São Francisco.

