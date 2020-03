MPF – FT Greenfield ratifica denúncia contra Geddel, Lúcio Vieira Lima e outras seis pessoas por peculato

Mais de R$5,2 milhões foram desviados. Caso está ligado aos R$51 milhões apreendidos em Salvador

Os procuradores da Força-Tarefa Greenfield ratificaram integralmente, nessa terça-feira (3), a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República contra Geddel Vieira Lima, seu irmão, Lúcio Vieira Lima, a mãe, Marluce Vieira Lima e outras cinco pessoas. A PGR apontou o crime de peculato, referente à apropriação de recursos ligados ao pagamento de salários de secretários parlamentares. Segundo a ação, foram desviados mais de R$5,2 milhões. Popularmente, a prática é conhecida como “rachadinha”.

A denúncia inicial foi apresentada em 2018 pela ex-procuradora-geral Raquel Dodge, quando Lúcio Vieira Lima ainda era deputado federal. Com o fim do mandato, o processo foi enviado à 1ª instância e, por prevenção, distribuído à FT Greenfield. Isso porque a FT já atuava em casos ligados ao crime investigado nas operações Cui Bono e Sépsis.

As investigações que resultaram na denúncia foram instauradas na apuração dos R$51 milhões encontrados no apartamento utilizado por Geddel Vieira Lima, em Salvador. O MPF descobriu que a origem da fortuna eram fruto de corrupção e peculato. Foi então que, nesse universo, foi possível verificar que até 80% dos vencimentos destinados a secretários parlamentares, ligados a Lucio, eram destinados à família Vieira Lima.

De acordo com as provas coletadas, ficou claro que os assessores atuavam para suprir interesses domésticos, pessoais e de negócios dos Vieira Lima. Entre as atividades desenvolvidas pelos assessores, a denúncia cita serviços de contabilidade, de motorista e até de cuidador. Um dos funcionários chegou a trabalhar 27 anos com pagamentos financiados pelos cofres públicos.

O processo tramita na 10ª Vara de Justiça Federal, sob o número 1038861-91.2019.4.01.3400, e está, momentaneamente, em sigilo. A FT Greenfield já requereu a retirada do segredo de Justiça.