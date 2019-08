A chegada da oitava mulher à frente dos Ministérios Públicos no Brasil é um marco histórico, porque representa a maior quantidade de mulheres na liderança do MP. O número foi alcançado com a posse da promotora de Justiça Carmelina Maria Mendes de Moura como procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí. Para celebrar a conquista, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG), em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realizou, nesta quarta-feira (31), durante a abertura da exposição “Caminhos para a criatividade: geometria construtiva” em celebração ao avanço da presença feminina nos espaços de liderança do Ministério Público.

A iniciativa também destacou que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi a primeira mulher a comandar o Ministério Público da União, o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional do Ministério Público. Raquel Dodge foi representada no evento pela secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Ivana Farina. “Mais que trabalhar pela igualdade de gênero, nós temos que trabalhar pela igualdade, pela justiça, por um país menos desigual e por mais respeito”, assinalou Ivana Farina –primeira mulher a presidir o CNPG em 2000. Ela também destacou o ciclo de debates realizado nas cinco regiões do país sobre a equidade de gênero no Ministério Público brasileiro, e que o tema é prioridade na atuação da procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Para a procuradora-geral de Justiça do Distrito Federal, Fabiana Costa, a celebração não se atém ao simples fato de ampliar o número de mulheres em posições de destaque. Segundo ela, “trata-se de reconhecer a competência e a capacidade feminina para somar esforços, de forma equânime, no exercício das atribuições ministeriais”. A procuradora-geral de Justiça também citou a atuação da secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, Ivana Farina. De acordo com ela, a luta pela igualdade implica preparo e coragem para ocupar os espaços de poder. “Somente assim será possível mudar o cenário de injustiça que ainda prevalece na maioria das instituições públicas e privadas, nas quais as mulheres são preteridas em cargos de chefia ou recebem salários inferiores”, afirmou.

O presidente do CNPG, o procurador-geral de Justiça Paulo Cezar Passos, destacou que é um momento de extrema alegria. “Temos um débito histórico com as mulheres e no que diz respeito aos direitos humanos”, destacou. Segundo ele, “é o momento de celebrar a igualdade, a chegada cada vez mais das mulheres ao poder do Ministério Público brasileiro, não apenas por serem mulheres, mas por serem competentes”.

Serviço

A exposição “Caminhos para a criatividade: geometria construtiva” – que tem classificação livre, é gratuita e aberta ao público – reúne desenhos, geometrização, abstração e construção de protótipos provenientes de trabalhos abstratos realizados por estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de Brasília (UnB).

Local: Espaço Cultural do MPDFT – Promotoria de Justiça de Brasília II, localizado no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lotes 6/8, (ao lado do Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes)

*Com informações do MPDFT (http://www.mpdft.mp.br/portal/index.php/comunicacao-menu/sala-de-imprensa/noticias/noticias-2019/11072-ministerio-publico-comemora-o-maior-numero-de-mulheres-a-frente-da-instituicao)



Foto: Divulgação/MPDFT