A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, se reunirá, na próxima segunda-feira (26), em Brasília, com os membros da Força-tarefa Amazônia para discutir as ações do Ministério Público Federal (MPF) para proteger a Floresta Amazônica. “Vamos tratar do que podemos fazer, de forma mais enérgica e enfática para, primeiro, debelar a queimada. É preciso paralisar o fogo para que não continue destruindo a floresta, a flora e a fauna daquela importante região. É urgente saber se essa queimada, que se disseminou por uma vasta área, resulta de ação ilícita. Se isso tiver ocorrido, é preciso identificar e punir os infratores”, ressaltou a PGR, ao anunciar a convocação da reunião. O objetivo, segundo Dodge, é fortalecer o trabalho da FT Amazônia. “Vamos dizer aos membros da força-tarefa que não faltará estrutura para o trabalho deles”, afirmou.

Além da PGR e dos membros da FT Amazônia, devem participar da reunião representantes da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF (4CCR), do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), da Presidência da República, e os procuradores-gerais de Justiça do Pará, Amazonas, Rondônia e Acre. A FT Amazônia foi criada pela PGR, em agosto do ano passado. O grupo é formado por seis procuradores da República lotados em estados da Amazônia Legal, e foi criado, inicialmente, para atuar no combate à mineração ilegal, ao desmatamento, à grilagem de terras públicas, à violência agrária e ao tráfico de animais silvestres. “Neste momento, em que assistimos com muito pesar a tragédia que está acontecendo na região da Floresta Amazônica, é preciso que nos unamos para avaliar e atuar conjuntamente na solução dos graves problemas daquela região. O MPF está pronto para atuar”, ressaltou Raquel Dodge.

Foto: Antônio Augusto/Secom/PGR