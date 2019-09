O Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades do Ministério Público do Paraná fará atendimento descentralizado em vários bairros da capital no mês de setembro. A população será recebida para orientação jurídica e atendimento tanto relativo a questões individuais quando de interesse coletivo. A programação pode ser vista na tabela abaixo.

Além do serviço descentralizado, o MPPR mantém atendimento permanente à população na Central de Atendimento de Curitiba, na Rua Deputado Mário de Barros, 1.290, no Centro Cívico (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, térreo), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Em questões de Direito de Família, também é feito atendimento em parceria com o Programa Justiça no Bairro, no Centro de Atendimento e Conciliação do Tribunal de Justiça do Paraná, na Avenida Cândido de Abreu, 830, Centro Cívico, de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas.

Reunião no Pilarzinho – No dia 16 de setembro, após o atendimento aos interessados, haverá uma reunião pública, das 19 horas às 20h30, no salão paroquial da Igreja São Marcos (Rua Roberto Gava, 310). A reunião pública é um mecanismo para garantir a participação popular na discussão e solução de assuntos de interesse público. Na reunião, aberta à participação de todas as pessoas que tenham interesse e queiram apresentar propostas de melhoria para o bairro, serão ouvidas as demandas da comunidade. Os moradores poderão apresentar solicitações de interesse coletivo. A partir das demandas locais, o Ministério Público do Paraná buscará o encaminhamento ou a solução para cada questão.

Bairros Local Datas Horário Bairro Novo e Sítio Cercado Auditório da Rua da Cidadania do Bairro Novo: Rua Tijucas do Sul, 1.700 9, 16, 23 e 30/9 Das 18h às 19h30 Cajuru Espaço Cidadão da Rua da Cidadania do Cajuru: Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 5/9 Das 18h às 19h30 Pilarzinho Salão Paroquial da Igreja São Marcos: Rua Roberto Gava, 310 16/9 Das 18h às 19h Portão e Fazendinha Auditório da Rua da Cidadania do Fazendinha: R. Carlos Klemtz, 1.700 19/9 Das 18h às 19h30

Para saber mais sobre o modo de participação popular nas questões de interesse coletivo, ouça o programa MP no Rádio sobre o tema, gravado com o promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori, que atua na Promotoria de Justiça das Comunidades, em Curitiba.