A comunidade dos municípios de Pinhal de São Bento e Bela Vista da Caroba, no Sudoeste do estado, passarão a ter acesso presencial aos serviços do Ministério Público do Paraná a partir de janeiro de 2020, por meio da Promotoria de Justiça de Ampére, responsável pela comarca. Uma equipe da Promotoria vai se deslocar até essas cidades, mensalmente, para fazer atendimentos ao público.

A iniciativa se insere na proposta institucional do MPPR de estar perto da população, inclusive nas localidades de difícil acesso. O serviço será oferecido no Plenário das Câmaras Municipais de Pinhal de São Bento e Bela Vista da Caroba, nas datas indicadas na tabela abaixo. As Casas Legislativas cederam o espaço a partir de solicitação feita pelo Ministério Público.

Para o atendimento as pessoas devem levar documentos pessoais e, eventualmente, relacionados às demandas que vão buscar junto ao MPPR. O serviço é gratuito e não é necessário advogado.