Foto: José Fernando Ogura/ANPr

Os Portos do Paraná movimentaram em julho deste ano cerca de 5,36 milhões de toneladas de cargas. O volume representa um aumento de 19% em relação ao registrado no mesmo mês de 2018, quando a movimentação chegou a quase 4,5 milhões de toneladas. O segmento que apresentou maior alta no período é o dos granéis sólidos, tanto de importação quanto exportação, com alta de 23%.

Em 31 dias, foram movimentadas quase 3,75 milhões de toneladas desse tipo de carga – o volume chegou a pouco mais de 3 milhões de toneladas em julho do ano anterior.

Considerando apenas os principais granéis sólidos de exportação juntos – farelo, milho e soja juntos – o aumento da movimentação, na comparação dos meses de julho 2018 e 2019, foi de 33%. As exportações dos três produtos somaram quase 2,4 milhões de toneladas exportadas.

O açúcar em grãos também se destaca. Em julho deste ano quase 334,6 mil toneladas saíram pelo pelo Porto de Paranaguá com destino a outros países, 20% a mais que as 279,6 mil toneladas movimentadas no mesmo mês do ano passado.

O açúcar em saca movimentado no Porto de Antonina também apresenta alta. Foram pouco mais de 17,7 mil toneladas em julho de 2019 e quase 15,7 mil toneladas em julho do ano anterior.

Entre os granéis sólidos de importação se destacam os fertilizantes. No Porto de Paranaguá, o aumento na movimentação foi de 14%, com aproximadamente 991 mil toneladas. Metade desse volume passou pelo cais público.

Outro produto que teve crescimento nas importações via Portos do Paraná foi o malte, com 36,5 mil toneladas recebidas, um aumento de 249% em relação às 10,46 mil toneladas importadas no mesmo mês de 2018.

A movimentação dos granéis líquidos também aumentou. No último mês de julho foram quase 334,9 mil toneladas movimentadas, principalmente sentido importação. O volume é 17% maior que o registrado no mesmo mês em 2018 (pouco mais de 571 mil toneladas).

O segmento da carga geral apresentou um aumento de 9% no mês. Em julho foram aproximadamente 983 mil toneladas movimentadas, 62% sentido exportação.