O vice-presidente, General Mourão, ficou irritado com o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, sobre o vídeo em que pede envio de água potável para as vítimas das chuvas no Estado.

“Em relação ao governador Wilson Witzel, ele diz que foi fuzileiro naval. Eu acredito que ele esqueceu a ética e a moral que caracterizam as Forças Armadas quando saiu do corpo de fuzileiros navais. Nada mais tenho a dizer a respeito”, disse.