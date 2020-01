Mourão recebe Sergio Moro

O presidente em exercício, Hamilton Mourão (PRTB), recebeu na manhã desta sexta-feira (24), no Palácio do Planalto, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. O ex-juiz ficou cerca de 30 minutos na Vice-Presidência.

O ministro deixou o Palácio do Planalto por uma entrada diferente da qual havia chegado e não falou com a imprensa.

Segundo Mourão, o encontro foi para tratar da Força Nacional Ambiental, que teve a criação anunciada nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que os dois não comentaram a possível recriação de um Ministério da Segurança Pública, hipótese cogitada por Bolsonaro durante a semana.