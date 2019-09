GUSTAVO URIBE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O presidente interino, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira (13) que o presidente Jair Bolsonaro, internado desde o último final de semana, “tem perfeitas condições” de comparecer à abertura da Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

O general da reserva disse que conversou com integrantes da equipe médica do presidente, os quais informaram que a cirurgia realizada no último domingo (8) “não vai interferir na viagem dele” aos Estados Unidos.

Na quinta-feira (12), o período de afastamento de Bolsonaro do comando do Palácio do Planalto foi prolongado por mais quatro dias. A previsão inicial era que ele assumisse o posto nesta sexta-feira (13).

Por recomendação médica, no entanto, Mourão seguirá como interino até terça-feira (17).

“Essa extensão do repouso dele é exatamente para ele estar em boas condições para, no outro fim de semana, poder viajar”, disse o general. “Eu acho que ele tem perfeitas condições. Eu já conversei com alguns médicos e todos eles me disseram que isso não vai interferir na viagem dele”, acrescentou.

Mourão ressaltou que Bolsonaro deve “falar o mínimo possível” para acelerar a recuperação. Na tentativa de mostrar que está bem de saúde, o presidente fez na quinta-feira (12) uma live para as redes sociais. Com roupa hospitalar e sonda nasogástrica, ele demonstrou sinais de cansaço na voz e falou mais do que o tempo recomendado.

O porta-voz da Presidência da República, general Otávio do Rêgo Barros, disse que, apesar do adiamento da volta de Bolsonaro, seu quadro clínico “evolui positivamente” e que ele caminhou duas vezes pelo quarto. Na semana passada, o presidente ressaltou que compareceria à reunião mundial nem que fosse de cadeira de rodas.

O prolongamento da permanência já havia ocorrido no começo do ano, por ocasião de outra cirurgia decorrente da facada -para retirada da bolsa de colostomia. A operação foi seguida de imprevistos na saúde do presidente.

Desta vez, a cirurgia foi para a correção de uma hérnia. O presidente foi internado no sábado (7) e passou pelo procedimento no domingo (8), no Hospital Vila Nova Star, na região sul de São Paulo.

No dia seguinte à cirurgia, Bolsonaro passou a se alimentar com uma dieta líquida, mas, na terça (10), foi colocada a sonda e a alimentação voltou a ser feita pelas veias.