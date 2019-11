As autoridades policiais da região estão em busca do veículo responsável por um atropelamento com morte ocorrido na noite de segunda-feira (25) na BR-376, em Ponta Grossa. O acidente aconteceu por volta de 23h40 no quilômetro 490 da rodovia, próximo a um posto de combustíveis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima do acidente é um homem de 38 anos. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, mas a identidade ainda não tinha sido revelada oficialmente pelo órgão até as 9h30 desta terça-feira (26).

Ainda conforme o relato da PRF, o veículo que matou o homem atropelado fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Informações que ajudem as autoridades a localizarem o responsável pelo acidente podem ser repassadas aos telefones 181, 190, 191, 197 ou ainda pelo Whatsapp da Polícia Civil no número (42) 99827-9684.

aRede