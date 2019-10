Há quatro anos os estacionamentos dos hotéis da rede HCC Hotels – que compreende as bandeiras Go Inn, Quality, Radisson e Four Points By Sheraton, em Curitiba – ficam lotados de imensas motocicletas incrementadas nesta época do ano. A rede é um dos patrocinadores do encontro anual dos harleyros, como são chamados os motociclistas pilotos de Harley-Davidson, que se reúnem no Outubro Rosa para chamar a atenção para a importância da prevenção do câncer de mama. Este ano, o evento é neste sábado, 12 de outubro.

A rede HCC Hotels participa como hotel oficial do evento e doa 30% do valor arrecadado com a hospedagem dos motociclistas nos quatro hotéis da rede, desta sexta , 11 de outubro, até o próximo domingo (13 de outubro), é revertido para o Hospital Erasto Gaertner. Para se ter uma ideia do sucesso da ação, em 2018 a rede conseguiu doar R$ 50 mil reais para o hospital.

Segundo o presidente da rede HCC, Elias Rodrigues, o critério é não olhar só para o negócio, mas também para a sociedade. “A gente se sente orgulhoso de fazer nossa pequena parte e isso está no nosso DNA, uma vez que ajudamos outras entidades como escolas e asilos da região metropolitana de Curitiba. Ao ajudar a sociedade, estamos ajudando o Brasil”, afirma.