Motociclistas fecham Ponte da Amizade, em Foz

A Ponte da Amizade, entre Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, e Ciudad del Este, no Paraguai, ficou fechada por cerca de uma hora na tarde da quinta-feira (13).

Motociclistas bloquearam o trânsito, em protesto contra ações de fiscalização promovidas por autoridades paraguaias. Segundo informações da Rádio Cultura Foz, os manifestantes chegaram a abrir a ponte por alguns minutos depois de negociação com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Mas o trânsito voltou a ser bloqueado em seguida. Motociclistas brasileiros denunciam que estão sendo perseguidos por fiscais do Paraguai. Eles relatam apreensões de motos que passam pela fronteira levando passageiros, mesmo quando toda a documentação é regular. As autoridades de trânsito paraguaias negam que haja perseguição.

A fiscalização, segundo elas, só ocorreria no retorno de motociclistas para Foz do Iguaçu e as apreensões seriam realizadas apenas quando a documentação está irregular.

