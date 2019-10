Os treinos livres para o GP do Japão de Moto 2 neste sábado (19) ficaram marcados pela incrível habilidade de Alex Márquez. Não que ele tenha ficado com a pole position, mas sim porque ele evitou um acidente de forma, no mínimo, surpreendente.

Com a pista molhada, o piloto, que é irmão do hexacampeão mundial Marc Márquez, perdeu o equilíbrio da mota na parte traseira, mas o que seria uma queda inevitável virou uma das melhores “salvadas” dos últimos anos.

Para evitar o acidente, Alex usou apenas a força dos braços para saltar por cima da moto e retomar o controle do veículo.

Após o treino, o piloto postou o vídeo no Twitter e brincou com a situação.

“Minha melhor ‘salvada’ até agora”, postou.