Convidados puderam conferir os 10 ambientes exclusivos da mostra com as principais tendências do décor infantil

Com 10 ambientes assinados por renomados arquitetos e decoradores, a segunda edição da Mostra Kids Concept Decor inaugurou na última terça-feira (12) em um evento exclusivo para convidados. Os visitantes puderam conhecer os espaços que reúnem as maiores tendências do mercado de decoração infantil do país, cada ambiente conta com um homenageado, sendo eles crianças e gestantes. Assinam os ambientes nesta edição: Amanda Ohpis, Antônio Taques, Bruna Souza, do escritório BE.STUDIO | Arquitetura; Carla Armstrong e Tiago Alves, João Neto, Marceli Bahl, Mariana Manzoni, do escritório Studio MG 2; Monica Pajewski, Priscila Gusso e Renata Fraidg.

Fotos: Gerson Lima