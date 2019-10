Morreu em São Paulo, aos 93 anos, o ex-presidente do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão. A assessoria de imprensa do banco não informou a causa do falecimento. O velório será hoje (16), das 13h30 às 17h, no Cemitério Horto da Paz e a cremação está marcada para as 17h, no mesmo local.

Nascido em Itápolis, interior de São Paulo, Lázaro era economista e iniciou sua atividade profissional em 1942, na cidade de Marília, como escriturário na então Casa Bancária Almeida & Cia., que se transformou, em 1943, no Bradesco.

Em 1981, assumiu a presidência executiva da instituição e, em 1982, a vice-presidência do Conselho de Administração, passando à presidência do mesmo órgão em 1990. Em 2017, ele renunciou ao cargo e passou a atuar como presidente das empresas controladoras do Bradesco.

Lázaro deixa a esposa, duas filhas e um neto.