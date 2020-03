Moro responde Ciro: “Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, respondeu na manhã desta segunda-feira (02), Ciro Gomes sobre a crise por conta da greve dos polícias no Ceará. O pedetista chamou Moro de “capanga” do presidente Jair Bolsonaro.

“A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional que protegeram a população e garantiram a segurança. Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam.Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”, afirmou o ministro.

E disse mais:

“Aliás, em janeiro de 2019, o Governo Federal, desta vez pela Força Nacional,força de intervenção penitenciária, PF e PRF, já havia atuado no Estado do Ceará para, junto com as forças locais, debelar os atentados dos grupos criminosos organizados. O Governo Federal não falta ao Ceará”.