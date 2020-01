O ministro da Justiça, Sergio Moro usou o Twitter no final da tarde desta quarta-feira (22) para elogiar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux que suspendeu a figura do juiz de garantias por tempo indeterminado.

“Não se trata simplesmente de ser contra ou a favor do juiz de garantias. Uma mudança estrutural da Justiça brasileira demanda grande estudo e reflexão. Não pode ser feita de inopino”, escreveu o ministro da Justiça.