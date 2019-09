Sergio Moro aproveitou na ultima semana sua viagem a Curitiba, onde deu uma palestra, para ir à Superintendência da PF no Paraná, onde Lula está preso, informa Bela Megale em O Globo.

Lá, o ministro da Justiça teve uma reunião a portas fechadas com Luciano Flores, o chefe da corporação no estado.

Foi a primeira vez que Moro visitou o local desde que deixou de ser juiz da Lava Jato – o compromisso não constava da agenda do ministro até o fim desta tarde.

A reunião de Moro com Flores, no quarto andar do prédio, aconteceu a poucos metros da cela onde o petista está preso. Quando o ministro subiu, quase deu de cara com Gleisi Hoffmann, que visitava Lula no quinto andar no mesmo horário.