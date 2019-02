Moro é pop

O mais popular ministro do governo Bolsonaro, Sérgio Moro venceria fácil qualquer concurso de Mister Simpatia no próprio Ministério da Justiça, que chefia há menos de cinquenta dias. Habituados a ministros que mal os cumprimentava, os servidores agora têm um chefe que não se isola. Ao contrário, circula no prédio, procura visitar cada setor, apresenta-se, ouve e avisa que seu gabinete está aberto a todos.

Moro convive bem com a popularidade entre os colegas de trabalho. Amável e paciente, sempre topa fazer selfies, dar autógrafos etc. Ele poderia almoçar no gabinete, como os antecessores, mas prefere o bandejão, que assim virou o restaurante mais concorrido da Esplanada.

Como só usa voo de carreira, Moro criou um problema: assessores têm larga experiência em requisitar jatinho da FAB e não passagens. A assessoria tenta uma rotina que permita a Moro embarcar antes ou depois dos demais passageiros, para não os incomodar.

Meninos, eu vi

A temperatura voltou a subir no Centro Cívico. O deputado Plauto Miró Guimarães (DEM) subiu à tribuna da Assembleia, hoje, para lembrar a todos que tem munição e da grossa. Ele foi primeiro-secretário da Casa por oito anos e cumpre agora seu oitavo mandato. Volta a dizer que há deputados “gulosos” que constam de seus arquivos implacáveis. Se algum documento sumir do arquivo oficial, ele tem todas as provas de que precisa caso tenha de se defender de alguma acusação. Ele entregou à Mesa a cópia de um longo discurso escrito em que relembra o verso do poeta Gonçalves Dias: “Meninos, eu vi!”.

Conversa fiada

O chefe da Casa Civil, Guto Silva (PSD), refutou a delação do ex-diretor-geral do DER, Nelson Leal Júnior, na Operação Integração, que disse que “Guto Silva recebeu R$ 100 mil em dinheiro vivo para a campanha eleitoral de 2014”. “Essa delação é uma conversa fiada, sem pé nem cabeça”, declarou Guto Silva.

Pule Paraná

A primeira campanha de propaganda do governo Ratinho Jr foi lançada na quarta-feira (13/02) e tenta convencer brasileiros e brasileiras de que bom mesmo é visitar atrações turísticas do Paraná. Tem pesada concentração na mídia eletrônica e impressa, avisa o secretário Hudson José, que diz que a campanha foi determinada pelo governador Ratinho Jr.

“Urbana ou natureza”

A propaganda da propaganda diz que “é possível se divertir no carnaval e também aproveitar as opções de passeios no meio urbano ou na natureza (sic) em diversas regiões do Estado. Criada para divulgar opções para o período, a campanha usa como ideia-força o termo Pule no Paraná.

Tarifa sobe

Caso o Governo do Paraná não banque o subsídio responsável pela compensação da diferença entre a tarifa técnica e o preço final que chega ao passageiro, a previsão não é nada animadora. Neste cenário, a nova tarifa do ônibus pode chegar a R$ 5,20.

Discussão prévia

Mais uma apresentação do projeto da reforma administrativa e debate entre líderes de blocos e integrantes da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) está marcada para esta segunda-feira (18). A promessa do Líder do Governo é de diálogo e discussão prévia, sem atropelo, como ele mesmo cita: “Estamos alinhados com a Casa Civil e vamos discutir todos os projetos com antecedência”. Disse Bakri. O projeto prevê redução de 28 para 15 Secretarias e extinção de 313 cargos comissionados, além da economia de R$ 10 mi nos cofres do Estado.

Lula vai recorrer

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado recentemente em um processo da Lava Jato sobre a reforma do sítio em Atibaia (SP), escreveu em um documento de intimação que é inocente e que vai recorrer da sentença. “Não reconheço a legitimidade dessa sentença, sou inocente, por isso, vou recorrer”, escreveu Lula ao assinar o documento, nesta sexta-feira (15). O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro no dia 6 de fevereiro, e a defesa dele já tinha informado que iria recorrer da decisão no mesmo dia.

Dívidas a receber

A Câmara dos Deputados pode votar hoje, terça-feira (19), o projeto que permite ao poder público ceder créditos de dívidas a receber. A proposta viabiliza a cessão de créditos tributários ou não de titularidade da União, dos estados e dos municípios. O texto causa polêmica e precisa de quórum qualificado (257 votos favoráveis) para ser aprovado. Primeiro relator da proposta em Plenário, o deputado André Figueiredo (PDT-CE) desistiu da relatoria após apresentar emendas que restringiam o alcance dessa cessão somente à dívida ativa e impunham regras para o leilão.

Requião ataca

Sem mandato, mas ativo e operante no Twitter, Requião despeja sua bílis sem pejo; “Alvaro dias chamou Bolsonaro de “vagabundo” e hoje está pendurado no saco dele.”

Curitiba na CNM

O prefeito Rafael Greca (PMN) propõe, através de projeto de lei apresentado na Câmara de Vereadores, a inclusão de Curitiba na Confederação Nacional de Municípios. A CNM trabalha na defesa do municipalismo para garantir a autonomia financeira e a melhoria na eficiência da gestão. Greca disse que a CNM monitora e acompanha as políticas públicas nacionais e apresenta seus custos e impactos diretos por meio de estudos técnicos, alertando e denunciando o desequilíbrio financeiro e a sobrecarga de responsabilidades que são transferidas aos municípios sem as adequadas fontes de recursos.

Bebianno vomita

“O problema não é o pimpolho. O Jair é o problema. Ele usa o Carlos como instrumento. É assustador.” Na tarde de sexta-feira, quando o incêndio de sua demissão parecia debelado, Bebianno demonstrava que a temperatura ainda ardia. Ao mesmo interlocutor, desabafou: “Perdi a confiança no Jair. Tenho vergonha de ter acreditado nele. É uma pessoa louca, um perigo para o Brasil.”

Morre Padre Roque

Padre Roque Zimmermann, petista, professor universitário, filósofo, ex-deputado federal por dois mandatos, ex-secretário do Trabalho do Paraná e candidato ao governo do Estado, em 2002, faleceu em Ponta Grossa, aos 79 anos. Roque estava internado e em coma induzido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral da Unimed (HGU), desde 31 de janeiro, devido problemas cardíacos e pulmonares, agravado por uma bactéria que se espalhou pelo sangue.

Prioridade é emprego

Pesquisa feita pelo Senado mostra que para 29% dos brasileiros a prioridade nos próximos anos deve ser a geração de empregos. Em seguida, querem melhorias na saúde (18%), na educação (17%) e também no combate à corrupção (16%). As informações são da Coluna do Estadão. A fiscalização do Executivo foi apontada por 84% dos entrevistados como função parlamentar mais importante. É seguida de “atender aos pedidos dos eleitores” e “visitar os Estados”. No geral, 71% acham o Congresso importante para democracia.

Finalmente, a reforma

O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, informou na quinta-feira que o governo finalmente conseguiu chegar a um consenso sobre a proposta de reforma da Previdência. Ainda não se conhecem todos os detalhes do que foi acertado – o presidente Jair Bolsonaro deverá fazer um pronunciamento à nação, na próxima quarta-feira, dia 20, para apresentar a proposta. Sabe-se, no entanto, que o projeto prevê o estabelecimento de idade mínima para aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com um período de transição de 10 anos para homens e de 12 anos para mulheres. A equipe econômica estima uma economia de R$ 1,1 trilhão em dez anos, essencial para começar a colocar as contas públicas em ordem.

Bolsonaro vai à TV

Jair Bolsonaro vai usar a cadeia de rádio e TV na quarta-feira para explicar aos brasileiros a importância de atualizar as regras da aposentadoria. Com o público externo, o governo aposta no que considera ser a boa capacidade de comunicação do presidente – direta, sem rodeios – para começar a quebrar resistências à reforma da Previdência. Bolsonaro também participará da costura para dentro. Vai falar com a bancada de seu PSL e com líderes daquela que sonha ser um dia sua base aliada. Apenas PT, PSOL, Rede e PCdoB devem ser excluídos do evento. As informações são da Coluna Estadão.

Não aceitou

Na dura conversa ocorrida entre Jair Bolsonaro e Gustavo Bebianno, testemunhada por Hamilton Mourão, Onix Lorenzoni e Augusto Heleno, foi oferecida uma diretoria de Itaipu Binacional ao ministro da Secretaria Geral da Presidência, que será exonerado na segunda-feira. As informações são de Lauro Jardim n’O Globo. O salário de um diretor e Itaipu é de R$ 67,6 mil. Na estatal, são pagos 16 salários anuais. Ou seja, R$ 1.072 milhão ao ano. Bebianno recusou a oferta.

Lula espera Supremo

Alvo de pressões políticas, a decisão sobre a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da cela especial montada na sede da Polícia Federal em Curitiba só sai após decisão do Supremo Tribunal Federal, marcada para abril, sobre a execução da pena após condenação em segunda instância.

Possíveis destinos

Apesar disso, autoridades envolvidas no caso já especulam sobre os possíveis destinos do ex-presidente. Uma das possibilidades é a federalização de uma área em um presídio estadual. Outra possibilidade é a remoção de Lula para uma sala de Estado-Maior em uma unidade militar, em São Paulo, próximo de seu domicílio, ou em Curitiba, no quartel do Exército, localizado no bairro Pinheirinho, área central da cidade.

Previdência primeiro

Para o deputado federal Ricardo Barros, Jair Bolsonaro erra ao priorizar a votação do pacote anticrime, deixando a decisão da Reforma da Previdência para o dia seguinte.

Lealdade e cabeça erguida’

O ainda ministro da Secretaria Geral da Presidência, Gustavo Bebianno, usou sua conta no Instagram para reproduzir um texto atribuído a Edgar Abbehusen que trata sobre lealdade e indica ser um claro recado para o presidente Jair Bolsonaro, que deve demiti-lo do cargo até segunda. O texto fala que “a lealdade é um gesto bonito das boas amizade. Só consegue ser amigo quem aprende a ser leal. Só quem entende o real significado dessa palavra tão forte, compreende a importância de praticá-la no seu dia a dia. A lealdade constrói pontes indestrutíveis nas relações humanas”.

4,2 MPs por mês

Desde que Medidas Provisórias (MP) foram remodeladas e passaram a ter força de lei e aplicação imediata, em 2001, os ex-presidentes Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, Michel Temer e o presidente Jair Bolsonaro criaram 872 que, eram (supostamente) relevantes e urgentes o suficiente para serem justificadas. Na prática, é como se todo mês, o presidente da República criasse mais de quatro leis, que vigoram por 120 dias sem necessidade de aprovação do Congresso.

Campeão

FHC foi quem mais “legislou” a partir do Planalto: 102 MPs, média de 6,8 por mês. Em números absolutos (419 MPs) Lula é o recordista. O presidente Michel Temer (MDB) criou 144 medidas provisórias em dois anos e 8 meses. Em média são 4,5 por mês; mais que Lula (4,4). Entre a posse em 2011 e o impeachment, Dilma editou 204 MPs; cerca de 3,2 por mês. No primeiro mês de governo, Bolsonaro editou três.

Nova dinâmica

Na quinta-feira (14), o PT tentou salvar projeto do governo Lula, datado de 2010, de “cooperação educacional” entre o Brasil e a pequena ilha caribenha de São Cristóvão e Névis. Érika Kokay (PT-DF) fez pedido para retirar da pauta. O requerimento da petista perdeu por 5 a 268.

Boa notícia do MP

Em meio à apreensão após a transferência dos bandidões dos presídios para penitenciárias federais, o Ministério Público paulista tomou a decisão de criar a promotoria de Segurança Pública.

Reformar é preciso

Estudo CVA Solutions revela que 63% dos brasileiros apoiam a reforma da Previdência. A avaliação, acima dos 54% que consideram o governo bom ou ótimo, mostra que a necessidade da reforma foi compreendida. Para ser aprovada a Proposta de Emenda à Constituição que reforma o a Previdência no Brasil, o governo Bolsonaro precisa de 308 votos dos 513 deputados na Câmara; três quintos. Já se contabiliza 335.

Olho neles

Com cheiro de briga por holofotes, comissão da Câmara que investiga a tragédia de Brumadinho ouve nesta terça (19) os representantes do Ministério de Minas e Energia, Tribunal de Contas da União e Ibama.

O que é bom se copia

O decreto de indulto assinado pelo presidente Bolsonaro, de caráter humanitário, beneficiando presos com doenças graves, é bem parecido com a proposta do Conselho Nacional Penitenciário, relatada pelo juiz Márcio Schiefler, ex-braço direito do saudoso ministro Teori Zavascki.