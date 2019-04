O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, compartilhou no Twitter no sábado (6) uma campanha interna para reforçar práticas éticas entre os servidores da pasta. Segundo ele, a iniciativa foi uma das primeiras adotadas por ele no ministério.

Moro postou uma espécie de passos ou de “dez mandamentos” que devem nortear a conduta no ministério. Entre os pontos ele destaca, por exemplo, que “o poder público não é um negócio de família”. Outra recomendação de Moro é: “não devemos receber presentes ou qualquer outra vantagem pessoal.

O ministro também ressalta que “se tiver que escolher entre o fácil e o certo, opte pelo certo, além de dizer que “a sociedade quer ação do agente público, nunca acomodação”. O ministro da Justiça termina a sequência de publicações pedindo participação na gestão da pasta, por meio da ouvidoria do órgão.

As dez mensagens:

1 – Todos somos responsáveis pela integridade, reputação e imagem do ministério;

2 – O combate à impunidade é nosso dever;

3 – A transparência é a nossa regra, sigilo é exceção;

4 – O Poder Público não é um negócio de família;

5 – Respeite o colega de trabalho. Trate todos com urbanidade;

6 – O interesse público deve sempre prevalecer;

7 – Nós não devemos receber presentes ou qualquer outra vantagem pessoal;

8 – Se tiver que escolher entre o fácil e o certo, opte pelo certo;

9 – A sociedade quer ação do agente público, nunca acomodação;

10 – Participe da gestão do ministério. A ouvidoria é o nosso canal.

Com Ag Brasil