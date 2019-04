O governo Jair Bolsonaro (PSL) ganhou um novo integrante na tropa de choque virtual. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, criou um perfil oficial no Twitter nesta quinta-feira (4).

Em dez horas, a página pública @SF_Moro acumulou mais de 285 mil seguidores –quase o mesmo volume, por exemplo, que o perfil do ex-deputado Eduardo Cunha, preso por decisão do ex-juiz da Lava Jato, criado em 2010.

“Ola, bom dia, há muitas páginas de apoio e até alguns perfis falsos, mas este twitter é meu mesmo, Sergio Moro”, escreveu o ministro em sua primeira publicação.

Apesar de a conta na rede social ser verificada –ou seja, tem um selo azul que comprova sua autenticidade–, o ex-magistrado fez questão de mostrar aos seguidores que era ele mesmo o autor dos posts. Publicou uma selfie em que segura um calendário de mesa marcando com caneta a data do dia: 4 de abril de 2019.

“Provando que esse twitter é meu mesmo (o que é um pouco inusitado)”, explicou.

A solução do ministro rendeu uma avalanche de respostas. “Que comecem os memes”, escreveu um internauta em seguida.

“moro se vc é vc mesmo posta uma foto fazendo hang loose e usando chapeu de cowboy. apenas chapéu de cowboy”, debochou outro seguidor do ministro.

“ow, alguém vai lá explicar pro @SF_Moro que prova de identidade no twitter é o selinho azul no nome.

Segurar calendário mostrando a data é pra provar que o refém ainda está vivo”, publicou outro.

O ministro também recebeu mensagens de apoiadores e trocou mensagens com Jair Bolsonaro. “Seja bem vindo, Ministro!”, afirmou o presidente, veterano nas redes que tem mais de 3,9 milhões de seguidores. “Obrigado, Sr. Presidente. Um forma de prestar contas e manter a população informada”, respondeu.

Segundo o ministro, a ideia de criar a página é divulgar os projetos e as propostas da pasta, como o pacote anticrime apresentado no Congresso em fevereiro.

Diferentemente do chefe, porém, Moro afirma que nem sempre poderá estar presente, “pois o trabalho é intenso”.

À noite, ao participar de uma transmissão ao vivo na página de Bolsonaro no Facebook, Moro, afirmou que a iniciativa de se “comunicar de uma maneira mais moderna” foi incentivada pelo presidente.

“Se der errado, a culpa é dele [Bolsonaro]”, brincou.

Ele disse ainda que usará a plataforma principalmente para divulgar políticas públicas, e menos posições pessoais.