Até o dia 8 de dezembro, a Incorporadora D. Borcath participa da mostra Morar Mais por Menos, em Curitiba. Com um ambiente decorado de 26 metros quadrados, reproduzindo um dos apartamentos do elysia, a Incorporadora leva até o público uma das tendências do mercado imobiliário, que são os apartamentos compactos.

O ambiente montado na mostra foi inspirado em mulheres jovens, empreendedoras e que tenha um estilo de vida que privilegia momentos com a família, com amigos e com pets. “Hoje a tendência são apartamentos mais compactos, com boa localização e com serviços oferecidos em um só lugar. São muitos os fatores que contribuem para a mudança no comportamento do consumidor e os principais são o crescimento da mulher no mercado de trabalho, família menores e a influência digital, que faz com que as pessoas não permaneçam em um mesmo ambiente”, explica Monica Becker, designer de interiores responsável pelo projeto do decorado da D. Borcath, junto com a sua sócia Mariluci Brambilla.

O decorado do elysia, empreedimento idealizado pela D. Borcath em parceria com a CRON Engenharia, conta com pufes que funcionam como banquinhos e mesinhas de apoio, espelhos em lugares estratégicos, cozinha compacta ideal para o preparo de alimentos rápidos e piso de cimento queimado, que permite fácil manutenção e compõe a decoração do ambiente, deixando-o moderno, dinâmico e aconchegante. “Não podemos entulhar com móveis grandes que atrapalham a circulação”, afirma a arquiteta. Mônica também indica que para quem adquire um apartamento compacto é importante sempre pensar no próprio bem-estar e suas necessidades. “Deixe entrar muita luz natural no apartamento trazendo aconchego e amplitude”, recomenda. Derrubar paredes e integrar cômodos, transformando o quarto em uma extensão da sala, por exemplo, pode ser uma boa pedida.

De acordo com Douglas Borcath Filho, diretor da D. Borcath, os imóveis compactos têm a grande vantagem de terem um valor atrativo, sendo um excelente investimento para quem quer construir um patrimônio com maior liquidez ou, até mesmo, para quem pretende morar próximo de mais comodidades. “Estes imóveis têm melhor localização e outras funcionalidades acessíveis, como centros comerciais, supermercados, transporte público, entre outros”, afirma.