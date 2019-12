Decoração, tendências e empreendedorismo feminino estiveram em foco durante talk na Suíte da Empreendedora na Mostra Morar Mais por Menos, em cartaz até 8 de dezembro no Shopping Crystal. Projetado e executado com funcionalidade e inteligência pelas designers de interiores Monica Becker e Mariluci Brambilla, em parceria com a Construtora D. Borcath, o ambiente, um apartamento de 26 m2, recebeu para o bate-papo as influenciadoras digitais e representantes do Clube das Divas.

Empreendedorismo feminino em pauta no “4º Happy Arte com Negócios”

C­­om a exposição “29 Anos de Artes Visuais” em cartaz até 28 de fevereiro de 2020, o artista visual Luiz Arthur Montes Ribeiro realizou em 3 de dezembro a quarta edição de seu “Happy com Arte e Negócios”. Desta vez, o evento petit comité recebeu no espaço Luiz Arthur Montes Ribeiro Galeria de Arte um público exclusivamente feminino – forte inspiração do artista – para conversar com a jornalista Cris Osike, apresentadora do programa “Hora Mulher”, no canal 59 da TV Transamérica, sobre os “11 hábitos que toda mulher bem-sucedida deve ter”. Luiz Arthur Montes Ribeiro, que é também chef confeiteiro, recepcionou as convidadas com um cardápio especial elaborado para o evento.

Exposição Obra & Arte em cartaz até 10 de janeiro

Os belos e inspiradores resultados do projeto-piloto Obra & Arte podem ser conferidos pelo público em geral, com visitação gratuita, até 10 de janeiro no showroom da A.Yoshii, em Curitiba. A exposição apresenta o resultado de um ano de atividades do pioneiro projeto realizado pela A.Yoshii junto com o Coletivo ÔDA, com a participação de colaboradores da construtora de diferentes atividades. Juntos, eles criaram e executaram peças como poltronas, esculturas, mesas e pendentes a partir da ressignificação de materiais descartados, como vergalhões de aço, canos de PVC, barras de ferro e restos de arame.