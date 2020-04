Moraes Moreira, lenda da música brasileira, morre aos 72 anos de idade

O músico Moraes Moreira, que morreu dormindo, aos 72 anos de idade, na madrugada de segunda-feira, dia 13 de abril, vítima de um infarto agudo do miocárdio, ganhou homenagens de vizinhos quando a funerária retirou o corpo da casa do artista, no Rio de Janeiro.

Da sacada, isolados por conta da pandemia do novo coronavírus, moradores bateram palmas quando o carro levava o corpo de Moraes. Por conta da pandemia, a família decidiu não divulgar horário e local de velório e sepultamento do cantor. A decisão é em respeito à recomendação da Organização Mundial da Saúde para as pessoas ficarem em casa durante o coronavírus.