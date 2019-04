Na ultima sexta-feira (29/3), dia em que Curitiba completa 326 anos, a recepcionista Sílvia Regina de Lima, mutuária da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), teve motivo extra para festejar. Ela recebeu do prefeito Rafael Greca as chaves de um carro 0 km.

O automóvel marca Chery, modelo QQ Smile, foi o prêmio da promoção Carro Novo em Casa, que sorteou o veículo entre os mutuários sem atrasos no pagamento das prestações da Cohab.

“O objetivo da campanha foi incentivar os mutuários a manter as parcelas em dia e desta forma aumentar a arrecadação da Cohab. Quando um cidadão deixa de pagar as prestações ele prejudica uma outra família que aguarda na fila da Cohab, pois são recursos que poderiam ser usados na construção de mais moradias”, explicou Greca.

Para participar não foi necessário se inscrever. Todos os contratos sem atraso nos pagamentos concorreram. O sorteio foi feito na última quarta-feira (27/3) pela loteria federal.

Além do prefeito, participaram da entrega do carro o vice-prefeito Eduardo Pimentel e o presidente da Cohab, José Lupion Neto.

Ganhadora

Moradora do conjunto Caiuá I, na Cidade Industrial, Sílvia não acreditou quando recebeu a notícia. “Eu estava indo trabalhar quando atendi a ligação. Pensei que fosse trote”, contou ela.

Mas era verdade. Entre mais de quatro mil concorrentes ela foi a sorteada e cumpriu as exigências para receber o prêmio: apresentou contrato adimplente do qual é a titular do financiamento firmado com a Cohab e reside no imóvel.

Sílvia mora com o marido Ricardo Aguiar, com um casal de filhos e um neto. A família não tinha carro e planejava comprar um até o fim do ano. O prêmio veio em boa hora. “Era para ser meu, fiz minha carteira de motorista em dezembro com a ideia de comprar um carro. E esse é a minha cara, eu adorei. Vou poder passear bastante com a família.”