Após dois anos de itinerância pelo país, o show Caipira, com músicas do 11º disco da cantora paulista Mônica Salmaso, termina a turnê em Curitiba. Será no dia 1º de dezembro, às 19h, no Centro de Eventos Sistema Fiep/Sesi. Ela divide o palco com Neymar Dias (viola caipira), Lulinha Alencar (piano e acordeon), Teco Cardoso (flautas), Luca Raele (clarinete) e Ari Colares (percussão). “Esta é nossa família Caipira itinerante nesta turnê tão desejada”, diz a cantora.

Em Caipira, a artista, considerada uma das maiores cantoras do Brasil, apresenta 14 músicas que nos levam em uma verdadeira viagem às origens da música brasileira. Um repertório selecionado a partir de uma pesquisa iniciada em 2003 e que, tocado de forma intimista, ressalta a alma caipira presente em todos nós.

Os ingressos, a 60 e 30 reais e a 50 pelo Vale Cultura, à venda pelo site https://www.diskingressos.com.br.