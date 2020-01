Moncloa espera fechar 2020 com 50 unidades

Começar o ano com dados positivos sempre é uma boa motivação para o plano de expansão de qualquer empresa. É o caso da Moncloa Tea Boutique, rede de franquias especializada em chás, que registrou um crescimento de 15% no número de vendas no Natal. No ano inteiro, a marca cresceu 32% em relação a 2018. Com os números positivos, a empresa agora segue com seu plano de expansão agressivo para 2020: chegar a 50 unidades abertas ou com contrato assinado até o final do ano – atualmente, são 27 lojas em nove estados do Brasil.

Em novembro, a marca inaugurou sua primeira unidade na cidade de São Paulo – localizada no shopping Villa Lobos. Apenas na capital paulista, a expectativa da Moncloa é inaugurar 10 operações até o final de 2020. “Em 2020, esperamos um cenário ainda maior, com operações espalhadas entre as regiões Sul, Sudeste e Nordeste e um faturamento de R$ 35 milhões”, detalha Eduardo Jardim, sócio-proprietário da marca. No ano passado, a marca faturou R$ 22 milhões – R$ 5 mi acima que o esperado no início de 2019.

Em relação às opções de investimento, a Moncloa oferece quatro modelos de operações – que vão desde quiosques até lojas, que se diferenciam por disponibilizarem opções com serviços to-go ou de mesa – e investimentos a partir de R$ 112 mil. O capital de giro deve ser entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, com uma taxa de franquia de R$ 40 mil e payback entre 24 e 36 meses, além de um faturamento médio mensal de R$ 75 mil.

A marca

Com foco no público de classe A e B+, a Moncloa possui uma carta de chá com diversos sabores inspirados em diferentes países. Além disso, a marca preza pela qualidade da matéria-prima e tem um olhar atento ao design contemporâneo das latas, pouchs e kits com 15, 45 ou 65 gramas, a partir de R$ 35,90.

Dentro do mix de produtos, também são comercializados uma linha completa de acessórios, como bules, canecas, infusores e garrafas térmicas. Ao todo, são mais de 700 sku’s ativos que possibilitam mais de 15 milhões de combinações de presentes.

Programa de mentoria e aceleração

A Moncloa foi uma das 15 marcas selecionadas para o brMalls Partners, programa de aceleração desenvolvido pela administradora de shoppings em parceria com a Endeavor – organização global sem fins lucrativos presente em 40 países –, entre 700 empresas analisadas e 452 inscritas no processo seletivo. O anúncio aconteceu em maio, no Espaço Cubo Itaú, em São Paulo.

A marca está recebendo assessoria especializada e mentoria para escalar a produção e desenvolver ainda mais o negócio. Esta é a segunda oportunidade da Moncloa em um processo de aceleração. Em 2017, a empresa passou pelo programa Scale Up, também da Endeavor, que acompanha empresas com alto potencial de crescimento.