A programação do Museu Oscar Niemeyer (MON) neste domingo (20) inclui uma oficina de composição com texturas de madeira, das 11h às 17h. Conduzida pela Equipe do Educativo, a atividade trabalhará a técnica de frotagem e carimbo. Às 16h30, na Sala 3, haverá uma mediação à exposição “Luz ≅ Matéria”, que conta com obras do acervo do museu.

Além das atividades preparadas para o público, o MON está com todas as salas expositivas ocupadas, oito delas com exposições da 14ª Bienal Internacional de Curitiba.

As atividades são gratuitas. Como acontecem no interior do MON, para participar é necessário adquirir a entrada, que custa R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada). Menores de 12 e maiores de 60 anos têm entrada gratuita.

Serviço

Museu Oscar Niemeyer

Domingo (20/10)

Oficina: Composição com texturas de madeira

Técnica: frotagem e carimbo

Horário: das 11h às 17h

Local: Sala de Oficinas – Subsolo

Visita mediada

Exposição: “Luz ≅ Matéria”

Horário: 16h30

Local: Sala 3

Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h

R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada)

Quartas gratuitas

Informações: (41) 3350-4468

http://www.museuoscarniemeyer.org.br