Blueseiros de Curitiba estarão nos gramados do Museu Oscar Niemeyer E neste sábado dia 4, para realizar e curtir festival regado a 50 torneiras de chope artesanal. Além de música, a partir das 11h, haverá ainda recreação infantil, feira de adoção de animais e gastronomia. Na programação musical, estão Tony Caster & The Black Mouth Dogs, Ricardo Maranhão Trio feat Indiara Sfair, Décio Caetano e convidados, Gringos Washboard Band e Wes Ventura, entre outros.

José Araújo Netto, idealizador do Curitiba Blues Festival, lembra que na edição anterior “cerca de cinco mil pessoas passaram o dia curtindo música de qualidade em um evento voltado a toda a família, com gastronomia, recreação infantil e um pôr-do-sol que só o MON sabe nos presentear”. E garante: “A ideia do Curitiba Blues Festival é interagir com quatro coisas que amamos – o blues, a gastronomia, a família e a nossa cidade de Curitiba”.

A produção oferece o sistema combo família, que inclui quatro ingressos e um brinde personalizado especial do evento, com 50% de desconto. As crianças menores de 12 anos não pagam.

Os ingressos custam a partir de 35 reais (meia-entrada, com disponibilidade de flyer digital de desconta nas redes sociais oficiais), por meio do Eventim (eventim.com.br/curitibabluesfestival). E ainda, quem levar a sua cadeira de praia ganha, na hora, um chope pilsen de 300 ml, e todos os participantes do festival têm 50% de desconto na entrada do Museu Oscar Niemeyer durante o dia.