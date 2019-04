Já podem preparar a lista de livros: o ParkShoppingBarigüi vai unir diversão, leitura e boas histórias na volta da feira Top Livros. A edição ganhou um espaço muito mais aconchegante na praça central do shopping. A Top Livros do PkB ficou maior e com opções inéditas: serão oferecidos mais de 30 mil livros. Aproveite a boa leitura: os exemplares têm preço único de R$ 10!

O shopping preparou um ambiente mais moderno para receber os clientes que passarem pela feira. Além dos diversos títulos disponíveis, é possível utilizar os espaços de leitura espalhados na praça central. É só chegar, escolher o melhor título, ler a vontade e, se preferir, comprá-lo para continuar a aventura literária em casa. No Lounge Kids, a crianças ficam à vontade para curtirem e interagirem durante o momento de leitura, totalmente imersos na seção infantil. “Estes novos espaços são estímulos para a leitura.

A feira Top Livros é uma parceria de sucesso do PKB. Ao todo, considerando todas as edições, foram vendidos mais de 100 mil livros. São títulos de diversos gêneros, de fábulas, obras biográficas, romances, ficções, religiões até livros técnicos. A feira no PkB funciona de segunda sexta, das 11h às 23h, sábados das 10h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h, até 30 de abril. O pagamento pode ser feito em dinheiro, débito ou crédito.