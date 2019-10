O celebrado estilista Rafael Chaouiche apresenta nesta quinta, 3 de outubro, em evento exclusivo no showroom da A.Yoshii em Curitiba sua coleção para a temporada primavera-verão 2020. Os modelos foram concebidos para os momentos de lazer, com feminilidade, leveza e conforto em um mix de tecidos como linho, sarja e anarruga, transitando de tons suaves a explosões de cores. A tendência “love bugs” se faz presente, com irreverência e refinamento, na temática da nova coleção da marca Chaouiche. As peças são inspiradas no trabalho das formigas, remetendo a ideais de disciplina e união. “A sociedade precisa mais dessas características nos dias de hoje, por isso as formigas são meu grande ponto de referência para a coleção. Quero levar esta ideia ao showroom da A.Yoshii, um espaço perfeito para a apresentação e com muita sintonia com o meu trabalho”, detalha o estilista.

Ton Sur Ton apresenta nova coleção de Jader Almeida

1 de 4

As inconfundíveis linhas arquitetônicas e modernas de Jader Almeida vêm projetando o design contemporâneo brasileiro em todo o mundo. Em comemoração aos 15 anos da Sollos, e da colaboração artística com o designer, a grife desenvolveu uma coleção composta por novas peças e também relançamentos de criações icônicas, trazidas com exclusividade a Curitiba pela Ton Sur Ton. Em evento de apresentação da nova coleção, a loja curitibana inaugurou uma vitrine inspirada em um loft atual e sofisticado, assinada pela arquiteta Alessandra Gandolfi.

AG7 no palco do Conecta Imobi, em São Paulo

Considerado o maior evento de vento de tecnologia, marketing e vendas do mercado de imóveis da América Latina, o Conecta Imobi, realizado no final de setembro em São Paulo, destacou como cases dois projetos da incorporadora AG7: o recém-entregue ÍCARO Jardins do Graciosa, com arquitetura assinada pelo Studio Arthur Casas, citado no evento como referência em projetos de luxo do mercado imobiliário que conversam com o perfil de público mais exigente do Brasil; e o mais novo empreendimento da incorporadora, AGE 360, assinado pelo escritório Triptyque Architecture. “O AGE 360 será a evolução do morar, em que a qualidade de vida está em primeiro lugar e o design vai além do prazer estético”, observa o CEO da AG7 Alfredo Gulin Neto.