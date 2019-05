Com mais de 70 lojas ofertando produtos com até 70% de desconto, a 15ª edição do Moda do Bem acontece no Buffet du Batel, nesta sexta e sábado dia 4. É o maior bazar temporário de Curitiba e, no momento está voltado também para o Dia das Mães.

Entre eles grandes marcas estão Colcci, Carmem Steffens, Anacapri, Luiza Barcelos, Animale, Farm, Cantão, Lez a Lez, Skazi, Ruby Rose, Vanessa Taques, Oxyfit, Puket, TVZ, My Shoes. As bolsas da Colcci, Cavalera e Fórum estão com preços especiais. Batom Ruby Rose por apenas R$5 e 5 batons por R$20; Lenços a partir de R$9,99; Brincos Maria Chica por R$5; Porta Retratos Vanessa Taques por R$15. Entre as novidades dessa edição estão itens para as gestantes e bebês.

“Chegamos a 15ª edição do evento e nosso objetivo é, mais uma vez, reunir solidariedade com oportunidades de compras com produtos de grandes marcas e descontos de até 70%. Essa edição traz opções para quem procura presentes especiais para o Dia das Mães, mas que também quer curtir o fim de semana com as amigas e/ou em família. Teremos um espaço gastronômico com muitas delícias, além de mais de 70 expositores e espaço kids com programação dedicada às crianças”, explica Yannih Tsushima, empresária e idealizadora do evento.

Lojas e restaurantes de comidinhas deliciosas também estarão no evento. Na praça de alimentação, delícias como cafés, doces, lanches, sucos, massas e sorvetes. Para as mães que realizam compras acompanhadas dos filhos, o evento oferece um espaço kids gratuito com ambiente exclusivo, atividades especiais e oficina de slime com Julia Manzalli para entreter os pequenos e interagir com os pais.

O Clube da Alice também estará presente com as Alices Blacks, empreendedoras de um time especial focadas em um atendimento de excelência, expondo produtos com foco em presentes. Segundo Monica Berlitz, do Clube da Alice, participar e apoiar o Moda do Bem é sempre um grande prazer já que se trata de um evento marcante no calendário de Curitiba. “Esperamos vocês no nosso cantinho especial bem na entrada do evento”, convida Monica.

Entre os expositores no estande do Clube da Alice estão a Canecaria da Flor com o Kit Café; a Styllus Pratas com jóias, berloques e pulseiras banhadas a prata; Carolina Küster com planners, agendas, cadernos, cadernos especiais, bloquinhos, pastas e artigos personalizados para festas; Silmara com a Ternamente Lembranças Personalizadas; a Mix Papelaria Criativa CWB; a Artesãs com produtos personalizados criados pela técnica da cartonagem e também crochê.

O bazar acontece até as 21h e amanhã abre às 10h às 21h. No local do evento, Buffet du Batel (Alameda Dom Pedro II, 238, Batel) haverá vallet a R$15 (período até três horas). A entrada custa R$5 + 1 kg de alimento (ou ração). Crianças até 12 anos não pagam entrada. Entre as instituições que serão beneficiadas estão: FAS | PROVOPAR | Lar Adelaide | Projeto Dê Uma Chance | Instituto FORJA | Turma da Sopa.