O Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se reuniu em São Paulo hoje com ministros do meio ambiente do Brics – grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Entre os temas da reunião, foi discutida a elaboração de um livro de referências de todas as tecnologias disponíveis nos países dos Brics com análise de custo-benefício para atender às questões de saneamento e resíduos sólidos.

Os recursos para que essas tecnologias sejam implantadas deverão vir de organismos financeiros multilaterais como o Banco do Brics (NDB).

E é justamente com o NDB que o Ministério do Meio Ambiente está negociando aporte de recursos de US$ 500 milhões, já para o próximo ano. A ideia é que o fundo atenda preferencialmente prefeituras, para obras de saneamento básico, ações de tratamento de resíduos que visem ao fim dos lixões e projetos de energia renováveis.

“O trabalho agora é estudar a melhor forma de implementação imediata do recurso, se será o repasse a consórcios de municípios, municípios individualmente ou montagens de estruturas de destinação do lixo feitas pelo Governo Federal em parcerias com os municípios”, afirmou Salles.

No final do encontro Salles fez um balanço positivo das tratativas e disse que houve total convergência entre os ministros “acerca da agenda de qualidade ambiental urbana, como tratamento sanitário, de esgoto, gestão de lixo, qualidade do ar, preservação e uso sustentável da biodiversidade”, concluiu.

