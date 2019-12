FERNANDO PEDROSO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Surfando na moda de jipinhos no Brasil, a Mitsubishi começou a produzir o Eclipse Cross em sua fábrica de Catalão (GO). O modelo é um SUV compacto com jeito de cupê graças à inclinação mais acentuada na traseira.

Além de virar nacional, o utilitário esportivo ganhou duas novas versões mais baratas. A GLS, que parte de R$ 129.990, e a HPE, de R$ 144.990. As HPE-S (R$ 153.990) e HPE-S S-AWC, com tração nas quatro rodas, (R$ 161.990) continuam à venda.

O visual não muda, nem o motor 1.5 turbo de 165 cv acoplado a um câmbio CVT (sem trocas) que pode simular oito marchas. Todas as versões já contam com central multimídia com tela 7″ e conexão para Android Auto e Apple Carplay.

A GLS já vem com nove airbags, controles de tração e estabilidade, ar-condicionado digital automático, rodas 18″, entre outros. A HPE acrescenta pacote de cromados, bancos de couro com aquecimento, ajuste elétrico para o motorista e chave presencial, ar-condicionado de duas zonas e freio de estacionamento eletrônico.

A top de linha HPE-S, que continua sendo importada do Japão, inclui teto solar duplo, faróis de LED e controle de velocidade automático, que mantém o ritmo do veículo à frente. A versão 4×4 com acionamento automático, mas com o motorista podendo selecionar os modos “neve” ou “cascalho” para diferentes tipos de piso.