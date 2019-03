Miss Brasil com enfoque fashion

O Concurso Miss Brasil 2019, que elegeu a jornalista mineira Júlia Horta e tem se glamourizado nas últimas edições com patrocínio da Be Emotion, vem se notabilizando no “enfoque fashion”, com produção de moda de Sator Endo e um júri que contou com o estilista Alexandre Herchovitch, a atriz-modelo Luiza Brunet e o cabeleireiro Marcos Proença.

Um destaque de elegância foram os enfeites de cabelos das candidatas, a cargo do Atelier de Madame Olly, de Diaulas Novaes, que há mais de 50 anos cria chapéus, casquetes, grinaldas e fascinators. Para essa edição do concurso, foram feitos acessórios de cabeça (headpieces) com plumas, crinol, palhas importadas, miçangas e pedrarias. As misses usaram as peças para compor looks esportivos e sofisticados , em um hotel em Campos do Jordão. (Na foto, os headpieces-fascinators usados pela cearense Luana Lobo, classificada em 2º lugar, e pela paulista Bianca Lopes, 3º lugar).

O Atelier Madame Olly, que funciona numa ampla casa na Rua Cayowaa do bairro paulistano de Perdizes, conta também com a Escolinha Fashion, que oferece cursos práticos de moda, chapéus e flores, sua especialidade.