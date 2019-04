Roda Cyr, espetáculo que mistura dança, equilíbrio, força e precisão em um bambolê gigante, um dos equipamentos mais intrigantes, técnicos e exigentes do universo circense, traz a Curitiba o artista argentino José Figueroia. Sua apresentação é uma das treze agendadas no Mish Mash, evento de varieadades para toda a família integrante do Festival de Teatro.

A mostra reúne atrações internacionais e nacionais que incluem música, comédia, poesia visual, mágica, acrobacias, dança, malabarismo e muitas surpresas para o público. Uma das novidades é a dupla etíope – Seife Desta Buser e Abiy Saleamlak Negash – que trará Icarian Game Act: um estilo acrobático de alta precisão técnica e risco em que uma pessoa fica deitada fazendo malabarismos com os pés com a outra fazendo acrobacias equilibradas nos membros inferiores do parceiro.

Ricardo Thomé, que já esteve no programa de Ellen DeGeneres, traz um número em que joga objetos para o alto, usa as bolinhas que ricocheteiam em superfícies em ângulo. Mauro Bruzza vai, por sua vez, tocar 25 instrumentos simultaneamente. Maurício Dollenz, discípulo do maior mágico chileno da atualidade, o mago Fernando Larrain, faz o papel de ilusionista com seu show Ladrão de Ilusões.

O Mish Mash será apresentado no Park Cultural/ParkShopping Barigui, desta sexta dia 5 a domingo, comandado pelo ator e humorista Serjão Loroza, o Figueirinha da série A Diarista.